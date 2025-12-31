鉅亨網新聞中心 2025-12-31 19:38

中國商務部周三 (31 日) 發布公告，決定自 2026 年 1 月 1 日起對進口牛肉採取為期 3 年的保障措施，實施期限至 2028 年 12 月 31 日。調查機關裁定，進口牛肉數量增加已對中國國內產業造成嚴重損害，且進口數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。此舉旨在幫助國內產業渡過當前困境，而非限制正常貿易。

中國啟動進口牛肉保護：實施國別配額 超額加徵55%關稅(圖:shutterstock)

中國商務部在聲明中表示，調查人員發現牛肉進口損害了中國國內產業。此次調查涵蓋了新鮮牛肉、冷凍牛肉、帶骨牛肉和去骨牛肉。

‌



根據公告，此次保障措施採取「國別配額及配額外加徵關稅」的形式。根據規定，超出年度配額數量的進口牛肉，將在現行適用關稅稅率的基礎上加徵 55% 關稅。加徵關稅將自進口數量達到各國年度配額數量的第 3 日起（含當日）開始實施。

中國商務部表示，這項措施力度適度溫和，既能救濟國內產業，也能兼顧貿易夥伴的合理訴求。保障措施在實施期間內將按固定時間間隔逐步放寬。

在 2026 年度，主要進口夥伴的配額數量設定如下：巴西為 110.6 萬噸，阿根廷為 51.1 萬噸，澳洲為 20.5 萬噸，美國則為 16.4 萬噸。年度合計配額量為 268.8 萬噸。配額數量將逐年略微擴大。

值得注意的是，在保障措施實施期間，《中國 - 澳洲自由貿易協定》中規定的牛肉特殊保障措施將暫停實施。同時，針對原產於特定發展中國家（地區）的產品，如其進口份額不超過 3%（且總計不超過 9%），則不適用此保障措施。不適用名單包括韓國、泰國、印度、印尼、香港、澳門等國家和地區。上一年度內未使用的配額數量不結轉至下一年度。