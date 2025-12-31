日澳歐盟接連發聲 關切共軍環台軍演 中國外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-31 18:14

日本、澳洲、歐盟接連發聲，關切共軍環台軍演，中國外交部周三（31 日）對此表示，這幾個國家和機構對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白，十分虛偽。

日本、澳洲、歐盟接連發聲，關切共軍環台軍演。（圖：Shutterstock）

日本外務省周三說，共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，升高了台灣海峽緊張局勢，日方已向中方傳達關切，日本的一貫立場是期待有關台灣的議題能以和平方式解決。

澳洲外交部周三譴責中國舉行「破壞穩定」的環台軍演，強調反對任何升高風險的行徑，並表示已向北京表達擔憂。

歐盟對外事務部（EEAS）周二也緊急發布聲明，除了嚴正指出共軍軍演危及國際和平，更罕見使用強烈措辭，強調維持台海現狀是歐盟的「直接利益」（direct interest），反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀。

中國外交部發言人林劍周三主持例行記者會，有記者提問，日本、澳洲、歐盟機構關切共軍環台軍演，發言人對此有何回應？

林劍表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。中方對此堅決反對，並提出嚴正交涉。