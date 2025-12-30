華立斥5.61億元併購錦德氣體 切入高階混配氣市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-30 18:16

材料與設備供應商華立 (3010-TW) 今 (30) 日宣布，以新台幣 5.61 億元取得錦德氣體 51% 股權，並攜手關係企業華宏新技合計持有約 80% 股權，正式跨足半導體高技術門檻的電子級特殊氣體混配製造領域。錦德氣體為台灣精細混合氣體製造商，標準氣體市佔率逾半，並已打入全球晶圓代工龍頭廠供應鏈。

華立董事長張尊賢。(鉅亨網資料照)

華立指出，公司將借重錦德深厚的混配氣技術，與華宏新技在製造領域的管理優勢，並結合子公司華科工業的氖氣純化廠，及本身擁有穩定的特殊氣體供貨來源，與市場銷售及客戶服務能量，積極搶進半導體電子級特殊氣體的混氣市場，呼應半導體產業供應鏈在地化趨勢。

此舉象徵華立自過往以材料與氣體代理銷售為主的角色，進一步升級為具備純化與混配氣技術的整合型供應商，為公司半導體材料事業版圖的重要里程碑。

錦德氣體為台灣標準氣體領導廠商，長期營運穩健，獲利狀況維持在高水準，並累積紮實的精密混氣技術。法人表示，透過本次併購，華立可快速取得混配氣的關鍵技術與成熟團隊，有效縮短切入混配氣市場的時程，且能實質挹注獲利，強化成長動能。

從產業面來看，隨著半導體製程節點持續微縮、AI 與高效能運算 (HPC) 需求推升先進製程產能，電子級氣體在純度、穩定性與供應安全上的重要性顯著提升。氣體為半導體製程中第二大材料成本項目，惟目前台灣特殊氣體自製率僅個位數，供應仍高度仰賴進口。

在地化供應鏈的建立已成為晶圓廠的重要策略方向，也為具備技術與產能布局的供應商帶來結構性成長機會。

華立過去近 20 年深耕半導體特殊氣體市場，已建立完整銷售通路，並建置全台首座氖氣純化廠，正式跨入氣體「純化製造」環節。此次再藉由併購錦德補齊「混配氣」能力，使其產品線涵蓋純化、混氣及銷售服務，形成一條龍整體解決方案，有助於提升客戶黏著度與公司在半導體關鍵材料供應鏈中的戰略地位。

混配氣屬於高附加價值、技術門檻高的利基型市場，毛利率水準相對優於一般工業氣體。評估目前市場仍高度依賴進口，未來具備明確的進口替代空間。在 AI 與半導體擴產趨勢帶動下，相關氣體需求能見度佳，預期華立氣體事業營收與獲利貢獻可望隨上中下游的整合而逐步放大。