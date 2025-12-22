信驊啟用高雄研發中心 佈局南北雙引擎加速創新

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 17:40

全球 BMC 龍頭信驊 (5274-TW) 今 (22) 日宣布啟用高雄研發中心，目前已正式組建晶片研發團隊，亦同步啟用旗下子公司酷博樂 Cupola360 全時全景相機展示中心，對外亦開放一般民眾參觀體驗。

高雄市陳其邁市長與康裕成議長等一行貴賓一同參與信驊科技高雄研發中心落成啟用。(業者提供)

信驊研發中心位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，今日與高雄市市長陳其邁等一同見證棧叁庫 PIER F 啟動典禮。高雄研發中心落成象徵信驊完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，加速提升研發效率，並為南臺灣科技產業升級注入強勁動能。

‌



隨著南臺灣半導體 S 廊帶聚落成形， 半導體上下游以及 IC 設計產業鏈結日益緊密。信驊除現有的新竹總部與台北辦公室，進一步深耕南部，進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已正式組建晶片研發團隊，未來將持續吸納在地優秀人才，擴大規模。

除了在當地建立技術研發團隊外，信驊也同步啟用旗下酷博樂 Cupola360 全時全景相機展示中心，對外亦開放一般民眾參觀體驗。現場設置了互動區域，參觀者可即時體驗酷博樂最新研發的 360 度全時全景相機及其搭配的 AI 平台；同時並設置一間獨立沉浸式展間，利用最新的 360 度影像技術搭配投影，讓觀看者沉浸式欣賞台灣各地的獨特美景，體驗身歷其境的感受。

信驊期望透過這些展示，徹底落實「Eyes of AI - AI 視界．無限未來」的品牌概念，不僅展現了酷博樂影像處理技術成果，更賦予科技人文與觀光價值。

董事長暨總經理林鴻明表示，隨著南台灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及 IC 設計人才，推動公司在南臺灣的技術發展，持續強化產業競爭力。未來新竹總部專注於 IC 設計核心，高雄研發中心則將集結南部優秀人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。

最令人期待的是高雄研發中心坐落於具備港灣特色的棧叁庫 PIER F 碼頭，未來可以將信驊高科技研發中心、Cupola360 酷博樂產品體驗中心與高雄的港灣美景、優質生活環境結合，吸引更多優秀人才。