鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 10:40

諾貝爾經濟學獎得主、「AI 教父」辛頓 (Geoffrey Hinton) 最新警告，AI 將在 2026 年取代大量工作崗位，引發新一輪失業潮。這位曾任職於谷歌的 AI 先驅指出，目前 AI 正以每 7 個月一次的能力躍遷加速滲透職場，一場靜默的「結構性替代」已然展開。

「AI教父」辛頓發出嚴厲警告：2026年將現失業潮 職場重構已開始（圖：Shutterstock）

在表面平靜的就業市場下，AI 已悄悄改寫工作規則。自動客服系統取代人力，程式碼產生工具接手基礎程式設計，財務合規流程全自動化。

‌



根據麥肯錫最新調查，78% 的企業已經在至少一個業務環節部署 AI，較去年激增 40%，更值得警惕的是 38% 主管開始信任 AI 的商業決策建議，44% 願優先採納 AI 的推理結果。

這種變革呈現典型的「臨界點」特徵，起初緩慢而不易察覺，隨後驟然爆發。國際貨幣基金 (IMF) 預判全球 40% 職缺將受 AI 衝擊，高盛更指 3 億全職崗位面臨自動化替代風險。世界經濟論壇調查也顯示，40% 企業計畫 2025-2030 年之間在 AI 可替代領域削減人力。

不同於傳統認知，首當其衝的恰是曾被視為「避風港」的白領崗位。顧問公司 Teneo 的研究揭示，67% 企業執行高層打算在 2026 年透過 AI 推動初級職位重組，LinkedIn 研究則預警 2030 年前 70% 職業技能將重構。

品牌策略專家吳玉興分析指出，流程型職位首當其衝。規則明確的客服、財務、基礎開發等標準化工作正被批量取代，取而代之的是三類新核心人才：具備跨職能理解力的複合型人才、精通 AI 工具的產品營運者、能設計人機協作流程的決策協同者，某科技公司更已將「熟練使用大模型」列為職位基礎要求。

AI 引發的不僅是崗位增減，更是人力結構的系統性重構。企業不再簡單裁員，而是重新劃定人機任務邊界。

中國知名科技名嘴彭德宇說：「當 Agent 智能體爆發式增長，AI 將從『助手』變為『全鏈路僱員』，傳統白領的經驗本位優勢正在瓦解。」

在這場變革中，技能價值被重新定義。吳玉興強調三大轉型方向：流程型崗位加速壓縮、複合型人才獲得安全邊際、決策協同者成稀缺資源。更深刻的是，職場評鑑制度正從「經驗資歷」轉向「人機協作效能」。

辛頓的警告絕非危言聳聽。當 AI 以指數級進化突破臨界點，每個從業者均須面臨到「你的價值在於不可替代性，還是可被替代的執行力？」的靈魂拷問。