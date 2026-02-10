鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-10 15:50

隨著中國存款利率全面步入「1 字頭時代」，一場關乎 70 兆人民幣資金流向的資產再配置大潮正悄然湧動。

70兆人民幣定存到期潮來襲！中國「存款特種兵」在1字頭低利率時代中陷入資產荒(圖:shutterstock)

今年初，曾因追逐高利率而跨城存款的「存款特種兵」們發現，當年鎖定的 3% 定期存款陸續到期，而續存利率已慘遭腰斬，國有六大行三年期、五年期利率分別降至 1.25% 和 1.30%。

這場由利率懸崖引發的「存款搬家」現象，不僅牽動著一般投資人的神經，更成為重塑金融格局的關鍵變數。

回溯 2022 年至 2023 年，受股債雙殺、理財淨值化轉型衝擊，居民風險偏好急劇收斂，定期存款成為資金避風港。

當時，三年期存款利率普遍維持在 3% 左右，催生了獨特的「存款特種兵」現象。投資人乘坐高鐵、飛機跨城開戶，只為博取百分點的利差。

來自河北保定的王峰 (化名) 回憶道：「2023 年高峰時期，我在成都一家銀行目睹 11 對北京夫婦辦理定存，單筆金額從 20 萬到 400 萬不等。股債雙傷後，定存成了新寵。」

但盛宴終有散場時。根據中國國金證券計算，約 70 兆元高利定存將於今年集中到期。目前，同期限存款利率較 2023 年近乎腰斬，這意味著若投資人選擇原樣續存，收益將縮水超​​50%。

更現實的是，當年跨城存錢的利潤空間已被侵蝕，多賺的利息甚至不夠買張高鐵票。

面對收益斷層，投資人策略出現顯著分化。部分保守型投資人轉向銀行理財，追求本金安全的同時獲取高於定存的收益，其他人則探索外幣存款、分紅險等替代方案。

杭州保險規劃師張小敏以具體案例指出，分紅險兼具保底和浮動收益，100 萬元存放 20 年，差額可達 58 萬元。

資金流向轉變已在宏觀數據中體現。根據中國央行數據，非銀金融機構存款，科目顯著成長，折射出儲蓄向理財、保險遷移的趨勢。

中信建投證券預測，2026 年銀行理財規模可望突破 38 兆元，「存款搬家」將成為核心成長動力。保險市場同樣迎來爆發，2026 年首月分紅險銷售量達約 4 兆元，佔據險企「開門紅」C 位。

華泰證券則指出，分紅險的「保底 + 浮動」特性與低利率環境高度適配，既能緩解險企利差損壓力，又能讓客戶分享潛在投資收益。

這場資金遷移潮對金融機構意味著新一輪洗牌。銀行業面臨負債成本優化機會，高利存款重定價將可緩解淨利差壓力，推動活期存款佔比提升。

摩根士丹利認為，中國金融資產殖利率預計在今年下半年回升，銀行淨利差或觸底反彈。

但對銀行而言，這也是客戶爭奪戰，能提供跑贏利率的理財方案，資金就會流向誰。

個體選擇同樣折射出時代變遷。曾經的「存款特種兵」開始尋求新出路，有中國民眾在社交平台發起「高息銀行招標帖」，吸引客戶經理競相報價。

中金公司分析師林英奇指出，當前資金調整較多是邊際行為，而非風險偏好逆轉，多數存款仍會滯留銀行體系。

低利環境常態化正逼使財富管理理念升級。當無風險收益持續下探，單純依賴存款難以實現財富保值。

這場波及 70 兆人民幣的資金遷徙，既是中國民眾資產配置意識的覺醒，也是中國金融體系從信貸主導轉型為財富管理的縮影。正如投資者李曉所言：“關鍵是在風險與收益間找到平衡點，