鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至5.68元，預估目標價為108元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.68元，其中最高估值6.64元，最低估值5.14元，預估目標價為108元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.64(6.33)8.3110.03
最低值5.14(4.95)5.557.17
平均值5.85(5.66)6.878.68
中位數5.68(5.63)7.038.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,748,85031,444,00034,645,630
最低值26,613,05025,613,00027,112,000
平均值27,410,22028,307,08030,709,990
中位數27,215,10028,576,00030,688,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-2.345.6611.3415.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,633,13227,261,11737,003,08229,391,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


