鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估上修至2.56元，預估目標價為116.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.56元，其中最高估值3.1元，最低估值2.37元，預估目標價為116.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(2.94)
|4.6
|7.41
|最低值
|2.37(2.37)
|2.93
|3.94
|平均值
|2.63(2.55)
|3.47
|6.11
|中位數
|2.56(2.51)
|3.24
|6.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60,911,000
|153,362,000
|240,125,000
|最低值
|58,909,000
|66,473,000
|75,319,000
|平均值
|59,821,170
|82,816,170
|169,598,330
|中位數
|59,723,500
|69,816,000
|193,351,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.73
|2.76
|1.64
|2.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
|52,557,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
