AI職缺年增4成至9.9萬！3/4企業幫AI人才加薪近10% 104「職涯平台」一站媒合到位

AI 浪潮席捲職場，台灣產業對相關人才的需求正迎來爆發式增長。104 人力銀行 (3130-TW) 發布最新數據顯示，2025 年 11 月 AI 相關工作機會已達到 9.9 萬個，較去年同期的 7.1 萬個大幅增長 38%；高達 75% 的企業願意為具備 AI 開發技能的人才加薪，平均增幅超過 9.5%。為協助求職者精準對接市場需求，104 人力銀行推出「AI 職涯平台」，整合超過萬種職缺並提供一站式媒合工具。

AI職缺暴風成長76%突破9.9萬！3/4加薪近10% 104推出職涯平台助攻。

104 人力銀行指出，這反映出台灣產業在 2025 年導入 AI 的腳步明顯加快，企業不僅求才若渴，更願意祭出優渥條件。根據《2025 企業年終及 2026 薪酬趨勢大調查》，高達 75% 的企業願意為具備 AI 開發技能的人才加薪，平均增幅超過 9.5%。

從產業分布來看，AI 人才需求近半數集中在電子資訊、軟體及半導體業。雖然軟體工程人員以近 2 萬個工作機會穩居職務首位，但值得關注的是，AI 業務銷售人員已成為第二大需求職類，工作機會近 1 萬個，年增率高達 76%。這顯示台灣 AI 發展已由技術研發邁入商業化擴張期，企業急需能連結技術與市場、具備 AI 素養的跨域溝通人才。

為協助求職者精準對接市場需求，104 人力銀行推出「AI 職涯平台」，整合超過萬種職缺並提供一站式媒合工具。平台導入 AI 履歷健檢功能，透過大數據提供客製化修改建議；同時設有 AI 寫自我推薦信與 AI 獵才顧問，協助求職者摘要個人亮點。數據顯示，透過 AI 演算法主動推薦工作，求職者獲得企業面試邀約的機會平均提升 3.2 倍，大幅強化求職效率。