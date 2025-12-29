鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-12-29 16:40

隨著 2025 年「百模大戰」悄然收場，人工智慧產業的競爭邏輯已發生根本性轉變，從單純的模型性能比拼，全面轉向涵蓋軟體、硬體與生態的全端生態較量。在 DeepSeek 等「低成本 + 高效能」開源模型的推動下，AI 應用在垂直領域大爆發，同時，科技巨頭們的焦點也已迅速轉向智慧硬體，預示著一場以 AI 眼鏡和 AI 手機為核心的「百鏡大戰」正在如火如荼展開。

「百模」紅利吃完了？AI戰場轉向手機、眼鏡 2026成硬體爆發關鍵年。(圖:shutterstock)

模型格局多極化 垂直應用迎來爆發

2025 年，AI 大模型的格局已從 OpenAI 一家獨大的局面，轉變為群雄並起的多極化態勢。

首先， DeepSeek 於年初的問世，透過大幅降低 AI 推理成本，推動了「AI + 健康」、「AI + 教育」等垂直領域應用的大爆發，加速了市場洗牌。在國內，DeepSeek 憑藉極致效能和開源策略，與字節跳動旗下的豆包，共同佔據了通用 AI 助手市場的絕大部分份額。

國際市場中，Google 在 11 月中下旬連續發出 Gemini 3、Nano Banana Pro 等系列產品，根據 Similar Web 數據，截至 10 月底，Gemini 在桌面和行動端的單次平均使用時長首次超越了 ChatGPT。這代表著 OpenAI 的模型水準優勢不再明顯，市場開始關注 Google 的全端全生態協同優勢。

上海財經大學特聘教授胡延平指出，AI 應用正從單純的語言問答、內容生成，進化為多場景、多任務的智能體（AI Agent）。預計超過 70% 的 AI 價值潛力將來自於這些深度融合產業知識的垂直 AI 智能體。

硬體競逐白熱化 「百鏡大戰」淬煉 AI 眼鏡

胡延平教授強調，AI 應用已從軟體延伸至智慧硬體全面開花，科技巨頭們紛紛押注硬體，搶佔下一代人機互動入口。其中，AI 眼鏡賽局熱度高漲，成為 2025 年的焦點。

目前，全球 AI 眼鏡上下游產業鏈融資已超百億元人民幣。Google 與三星重啟 AI 眼鏡項目、蘋果 Apple Glass 預計 2026 年發布，中國的阿里夸克、理想 Livis 等產品也已亮相，加速了市場競爭的白熱化。

根據 IDC 數據，2025 年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量年增 64.2%。儘管 AI 眼鏡仍處於 L2-L3 的過渡階段，面臨技術成熟度與隱私合規的挑戰，但胡延平教授預測，「經歷了 2025 年的百鏡大戰，AI 眼鏡產品力、成熟度都達到了新的水準，會是 2026 年最具成長性的硬體產品。」 然而，攝影機的隱私侵犯問題仍是限制其發展的主要公共議題。

2026 年可望成為 AI 手機元年

在硬體轉型的浪潮中，AI 手機成為另一個市場關注的焦點。

中國廠商已開始加速佈局，例如 12 月初字節跳動聯合中興努比亞推出的「豆包 AI 手機」nubia M153。同時，業界也取得了關鍵性的技術突破：智譜於 12 月 9 日開源了其核心 AI Agent 模型 AutoGLM，該模型被視為全球首個具備「Phone Use」（手機操作）能力的 AI Agent，能穩定完成複雜的跨應用操作流程。

IDC 預計，2026 年中國新一代 AI 手機出貨量將達 1.47 億台，年增 31.6%，佔整體市場 53%。

胡延平教授表示，2026 年大機率將成為 AI 手機元年，但整體進展不會如預期般迅猛。AI 手機的發展是一個生態級問題，它取決於 AI OS 作業系統、瀏覽器、App 的 AI 化、智能體互聯以及模型水準提升等多方面的協同演化。

他同時提醒，儘管「去 App 化」是 AI 手機發展的一個方向，但生態的建立應是多對多智能連接，需避免 AI 或大企業藉助 AI 成為生態掠食者，演變為零和遊戲。