鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至18.51元，預估目標價為320元

Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至18.51元，預估目標價為320元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.63元下修至18.51元，其中最高估值20.37元，最低估值17.73元，預估目標價為320元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.37(20.37)24.5627.18
最低值17.73(17.73)20.0818.86
平均值18.63(18.69)22.0524.11
中位數18.51(18.63)21.8924.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值338,041,000416,574,000465,696,890
最低值321,172,140376,487,070388,074,000
平均值332,890,210389,566,010436,672,630
中位數335,593,000389,501,500443,200,370

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.037.4610.2921.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		265,148,779136,773,409107,263,644121,905,357

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


