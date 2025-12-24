鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至18.51元，預估目標價為320元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.63元下修至18.51元，其中最高估值20.37元，最低估值17.73元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.37(20.37)
|24.56
|27.18
|最低值
|17.73(17.73)
|20.08
|18.86
|平均值
|18.63(18.69)
|22.05
|24.11
|中位數
|18.51(18.63)
|21.89
|24.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|338,041,000
|416,574,000
|465,696,890
|最低值
|321,172,140
|376,487,070
|388,074,000
|平均值
|332,890,210
|389,566,010
|436,672,630
|中位數
|335,593,000
|389,501,500
|443,200,370
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.03
|7.46
|10.29
|21.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|265,148,779
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
