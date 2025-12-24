台灣12月穿戴裝置市場耳機成熱銷黑馬 AirPods Pro 3空降奪冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-24 15:20

隨著年末節慶氣氛升溫，聖誕交換禮物與年終送禮需求同步爆發，傑昇通信觀察，近兩週來門市詢問重心不再只集中於新款手機，反而有愈來愈多消費者轉向穿戴裝置，耳機與智慧手錶意外成為熱門選項；傑昇通信統計 12 月 1 日至 15 日穿戴裝置熱銷 TOP10 榜單，前十名中光是耳機就佔了七款。

台灣12月穿戴裝置市場耳機成最大熱銷黑馬 AirPods Pro 3空降奪冠。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，在聖誕節檔期，實用性高、價格帶彈性大的穿戴裝置，正好切中送禮族群對預算控管與即時滿足感的雙重需求，也讓今年的聖誕禮物清單出現明顯轉向。

傑昇通信公開 12 月 1 日至 15 日期間高人氣 TOP10 的穿戴裝置，光是 Apple 的穿戴裝置就佔一半，甚至包辦前三名，再次驗證在穿戴裝置市場的高度黏著度；剛上市的 AirPods Pro 3 直接空降冠軍，關鍵在於它延續前代優異的主動降噪體驗是前代的 2 倍，同時在配戴舒適度與音質細節上再進化，更具備臨床級助聽器功能，適合的年齡層更廣泛，成為不少果粉挑選聖誕禮物時的首選。

安卓品牌耳機在榜單的存在感同樣不容忽視。排名第四的 OPPO Enco Buds3 Pro，以 1,490 元的入手價吸引預算型消費者目光，傑昇通信表示，這款耳機主打清晰通話與穩定連線，外型簡約、操作直覺，對於學生族或首次購入真無線耳機的族群來說，是相當友善的選擇。

另一款 vivo TWS 3e 同樣受到青睞，價格落在 1,990 元，主打輕巧配戴與均衡音質，長時間使用不易造成負擔，對於日常追劇、通勤聽音樂都相當合適，也很符合交換禮物「實用優先」的選購邏輯。

傑昇通信指出，榜單後段出現幾款少見的特色耳機，像是 Biosong B7 小飾界斜掛式無線藍牙耳機，近期在門市的詢問度明顯增加，主因在於它採用劃時代的「親膚零感耳夾式」與「斜掛式結構」設計，擺脫傳統耳機對耳道的侵入與壓迫，聖誕檔期下殺 6 折，從原價 3,290 元降至 1,990 元，價差達 1,300 元。

專注運動族群的 SHOKZ OpenRun Air S803 Air 骨傳導耳機，戴起來幾乎感受不到負擔，其人體工學貼耳設計經過精密計算，確保在劇烈奔跑、跳躍或頭部大幅度擺動時，耳機依然能穩固地貼合頭部，徹底告別耳機頻繁滑落或移位的困擾，是相當貼心且實用的聖誕禮物。

至於智慧手錶，榜單中同樣出現三款具代表性的熱銷機型，Apple Watch Series 11 鋁金屬 46mm GPS 版吸引重度果粉、Watch SE 第三代 44mm GPS 版則以親民價格，成為首次入手 Apple Watch 族群的熱門選擇；排名第七的 vivo Watch GT，銷量甚至超越 Apple Watch SE 第三代。