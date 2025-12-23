六福獲選棲蘭及明池ROT案最優申請人 最快3月接手營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-23 17:18

休閒旅遊集團六福 (2705-TW) 今 (23) 日宣布，參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施 ROT 案」，獲選為最優申請人，預計最快明 (2026) 年 3 月正式接手營運，將以「全台最完整的生態保育區」為核心目標，為台灣永續旅遊樹立新標竿。

六福旅遊集團總裁賴振融。(鉅亨網資料照)

六福旅遊集團總裁賴振融表示，接手後將逐步升級當地設施，並以「不停工、不中斷服務」為原則，既有園區員工將從優留任，並同步享有集團優於業界水準的完整福利制度，包括員工持股信託、住宿與餐飲優惠，以及系統化的專業培訓與職涯發展機制。

「棲蘭及明池遊憩設施 ROT 案」基地位於宜蘭縣大同鄉，面積超過 130 公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區以及亞洲最大規模的神木園，距離台北市區僅約 1.5 小時車程。

六福規劃，未來將結合逾半世紀的觀光、旅宿和動物保育實務經驗，攜手公部門和學術單位共同投入經營，將保育理念從動物照護進一步延伸至森林生態治理，以「全台最完整的生態保育區」為核心目標。

同時，六福也將整合集團既有資源，全面布局「台灣北橫生態金三角」，串聯位於關西的六福村、棲蘭與明池及神木園區，形塑一條由城市延伸至山林，從低海拔到中高海拔霧林帶的完整生態旅遊廊帶。

其中，六福旗下具四鐵共構交通優勢的台北南港六福萬怡酒店，則將扮演國內外旅客進出的關鍵交通樞紐。