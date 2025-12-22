鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為68.22元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.21元，其中最高估值2.14元，最低估值0.78元，預估目標價為68.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.14(2.14)
|1.54
|1.84
|2.1
|最低值
|0.78(0.78)
|0.86
|1.11
|1.41
|平均值
|1.22(1.21)
|1.18
|1.41
|1.66
|中位數
|1.21(1.15)
|1.16
|1.35
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112.65億
|122.12億
|131.64億
|127.57億
|最低值
|105.80億
|108.30億
|111.35億
|119.41億
|平均值
|109.82億
|114.08億
|119.21億
|125.01億
|中位數
|109.98億
|113.57億
|118.36億
|126.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|1.91
|0.26
|0.67
|4.84
|營業收入
|72.29億
|80.11億
|79.36億
|92.05億
|98.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
