鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為68.22元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.21元，其中最高估值2.14元，最低估值0.78元，預估目標價為68.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.14(2.14)1.541.842.1
最低值0.78(0.78)0.861.111.41
平均值1.22(1.21)1.181.411.66
中位數1.21(1.15)1.161.351.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值112.65億122.12億131.64億127.57億
最低值105.80億108.30億111.35億119.41億
平均值109.82億114.08億119.21億125.01億
中位數109.98億113.57億118.36億126.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.651.910.260.674.84
營業收入72.29億80.11億79.36億92.05億98.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFER

Ferrovial SE66.39-0.14%

