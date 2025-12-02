search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為66.19元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值2.16元，最低估值0.87元，預估目標價為66.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.16)1.541.842.1
最低值0.87(0.87)0.861.111.41
平均值1.23(1.24)1.171.411.7
中位數1.21(1.17)1.161.391.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值112.65億122.12億131.64億127.57億
最低值105.80億108.30億111.35億119.41億
平均值110.00億114.08億119.30億124.46億
中位數109.79億114.10億118.68億125.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.651.910.260.674.84
營業收入72.29億80.11億79.36億92.05億98.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSFER

