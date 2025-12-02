鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為66.19元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值2.16元，最低估值0.87元，預估目標價為66.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.16)
|1.54
|1.84
|2.1
|最低值
|0.87(0.87)
|0.86
|1.11
|1.41
|平均值
|1.23(1.24)
|1.17
|1.41
|1.7
|中位數
|1.21(1.17)
|1.16
|1.39
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112.65億
|122.12億
|131.64億
|127.57億
|最低值
|105.80億
|108.30億
|111.35億
|119.41億
|平均值
|110.00億
|114.08億
|119.30億
|124.46億
|中位數
|109.79億
|114.10億
|118.68億
|125.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|1.91
|0.26
|0.67
|4.84
|營業收入
|72.29億
|80.11億
|79.36億
|92.05億
|98.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為64.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至4.78元，預估目標價為440.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為190.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為51.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇