鉅亨網新聞中心 2025-12-22 17:00

中國人民銀行周一 (22 日) 發布通知，決定實施一次性信用修復政策，以積極應對新冠疫情的後續影響，並支持信用受損但積極還款的個人高效便捷地重塑信用，助力經濟持續回升向好。

中國人民銀行副行長鄒瀾表示，相關政策標準和條件的設定，主要出於兩個方面的考慮：一方面，政策不區分貸款機構、貸款類型，不設置申請程序和複雜的條件，公平公正、簡便易行地為在規定日期前履行還款義務的個人提供信用重建的機會。

‌



此次信用修復政策適用於滿足四項特定條件的個人信貸逾期信息：

1. 適用對象： 限定於個人在金融信用信息基礎數據庫（即央行徵信系統）中展示的信貸逾期信息。

2. 適用時間： 逾期信息須產生於 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間。

3. 適用金額： 單筆逾期金額不超過人民幣 10,000 元。

4. 適用前提： 個人須於 2026 年 3 月 31 日（含）前足額償還逾期債務。

對於符合上述條件的逾期信息，金融信用信息基礎數據庫將不予展示。該政策在操作上實行「免申即享」，為最大程度方便群眾，央行徵信系統將對符合條件的逾期信息進行自動識別和統一處理，個人無需申請或提交任何證明材料。

徵信系統的調整時間取決於結清債務的時間：

• 第一種情形： 若個人已於 2025 年 11 月 30 日（含）前足額償還逾期債務，徵信系統自 2026 年 1 月 1 日起即不予展示相關逾期信息。

• 第二種情形： 若個人於 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日之間足額償還逾期債務，徵信系統將於次月月底前不予展示相關逾期信息。