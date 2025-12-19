鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.6元，其中最高估值1.95元，最低估值1.37元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.95(1.95)
|3.05
|4
|3.73
|最低值
|1.37(1.38)
|1.64
|1.63
|3.22
|平均值
|1.6(1.66)
|2.41
|2.97
|3.48
|中位數
|1.6(1.66)
|2.4
|2.88
|3.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|475.21億
|510.06億
|549.29億
|585.58億
|最低值
|462.34億
|461.26億
|460.10億
|553.77億
|平均值
|467.40億
|489.05億
|513.65億
|569.68億
|中位數
|467.18億
|489.97億
|515.86億
|569.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.64
|3.83
|3.27
|3.76
|2.17
|營業收入
|444.93億
|467.92億
|511.91億
|513.86億
|464.02億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
