鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為77.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.6元，其中最高估值1.95元，最低估值1.37元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.95(1.95)3.0543.73
最低值1.37(1.38)1.641.633.22
平均值1.6(1.66)2.412.973.48
中位數1.6(1.66)2.42.883.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值475.21億510.06億549.29億585.58億
最低值462.34億461.26億460.10億553.77億
平均值467.40億489.05億513.65億569.68億
中位數467.18億489.97億515.86億569.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.643.833.273.762.17
營業收入444.93億467.92億511.91億513.86億464.02億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSNKE

