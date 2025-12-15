鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-15 13:49

掃地機器人鼻祖 iRobot 周日（14 日）正式向美國特拉華州法院提交第 11 章破產保護申請。

掃地機器人鼻祖iRobot要破產了，中國公司獲100%股權。（圖：Shutterstock）

iRobot 預計將於 2026 年 2 月前完成上述程序。美國《破產法》第 11 章破產保護，是針對企業的重整型破產程序，核心目的不是讓企業直接清算倒閉，而是給陷入財務困境但仍有營運價值的企業一個喘息和重生的機會。

根據 iRobot 的公告，其與公司有擔保債權人及主要代工廠——深圳杉川機器人公司（Shenzhen PICEA Robotics）和香港杉川公司（Santrum Hong Kong，二者合稱 「Picea」）達成《重整支持協議》。Picea 在中國和越南設有研發和生產基地，在全球擁有超過 7,000 名員工。

依據《重整支持協議》條款，Picea 將獲得 iRobot 100% 股權。iRobot 表示，這一安排將大幅強化 iRobot 的資產負債表，確保公司能維持正常運作，並保留全球業務布局。

iRobot 執行官長 Gary Cohen 說：「此次交易將強化財務，確保為消費者、客戶及合作夥伴提供業務連續性保障。」

該公司強調，在破產程序推進期間，iRobot 將維持正常業務營運，應用程式功能、客戶服務計畫、全球合作夥伴關係、供應鏈合作及在途產品支持不會受到影響。

為保障業務連續性，iRobot 已向法院提交一系列常規動議，以確保公司能按常規模式營運，包括履行對員工的承諾，並向供應商及其他債權人及時足額支付程序啟動前、期間及之後所欠款項。

法院批准交易後，在 Picea 的所有權架構下，iRobot 將成為由 Picea 全資控股的私人公司，普通股將不再在那斯達克或其他任何全國性證券交易所掛牌交易。

公司預計，若法院最終批准第 11 章破產重整計畫，現有普通股股東將無法獲得重整後公司的任何股權；公司所有已發行及流通的股權將被註銷，普通股股東的投資將面臨全額損失，無法獲得任何償付。

iRobot 於 1990 年由麻省理工團隊創立，開發的 Roomba 系列在 2002 年正式進入市場，開創了家用清潔機器人品類。其機器人產品的全球銷量達數百萬台，巔峰時期全球市佔率超過 80%。