鉅亨網新聞中心 2025-12-15 17:40

隨著 AI 巨頭之間的「三國殺」戰火全面升溫，OpenAI 在 12 月緊急推出其旗艦模型 GPT-5.2，試圖從谷歌 (GooG-US) 的 Gemini 3.0 和 Anthropic 的 Claude Opus 4.5 手中奪回通用人工智慧（AGI）的王座，這場技術巔峰對決正以前所未有的速度重塑全球生產力典範。

GPT-5.2登頂AGI！拆解三巨頭優勢：推理、編碼、通用智慧誰最強？(圖:shutterstock)

此次 GPT-5.2 最引人注目的技術突破，在於其抽象推理能力的顯著飛躍，這標代表 AI 在「流體智慧」和「解決新穎問題」上實現了實質跨越。在極具挑戰性的 ARC-AGI-2 基準測試中，GPT-5.2 Pro 版本達到 54.2% 的成績，遠超主要競爭對手。

此外，該模型在 AIME 2025 數學競賽中，無需任何程式碼執行工具，即達成 100% 的完美成績，充分展現了其卓越的原生數學推理能力，使其不再僅是知識的堆砌者，而是具備了類似人類的抽象思考與創新解決問題的能力。

OpenAI 更進一步透過自研的 GDPval 基準測試，將 AI 定位從「聊天工具」升級為「數位員工」，旨在衡量模型在 44 種專業知識工作任務上的表現。

GPT-5.2 Thinking 版本聲稱能以快 11 倍的速度完成任務，而成本卻不到 1%，目標是為企業構建全新的生產力護城河，釋放巨大的 AI 紅利。模型在處理長篇脈絡和減少幻覺上的顯著提升，更為其在金融、法律等高精度要求情境的應用奠定了堅實基礎。

儘管 OpenAI 來勢洶洶，競爭對手們依然各擁獨特優勢。Anthropic 的 Claude Opus 4.5 在軟體工程領域仍保持領先，在 SWE-bench Verified 編碼基準測試中，以 80.9% 的成績略勝一籌，顯示其在程式碼產生與修復方面的深厚積累。

而谷歌的 Gemini 3 Deep Think 則在通用智慧和複雜問題解決上展現強大實力，在專為挑戰尖端 AI 設計的「Humanity"s Last Exam」基準測試中，以 41% 的最高分領先，這歸功於其「深度思考模式」能進行多步驟推演和自我檢查。