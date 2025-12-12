鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對博通(AVGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.51元上修至9.71元，其中最高估值11.68元，最低估值7元，預估目標價為430.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.68(11.68)
|16.72
|18.94
|最低值
|7(7)
|9.7
|10.73
|平均值
|9.72(9.42)
|13.29
|16.1
|中位數
|9.71(9.51)
|13
|17.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,032.96億
|1,508.63億
|1,706.75億
|最低值
|777.09億
|955.86億
|1,146.72億
|平均值
|914.04億
|1,230.26億
|1,480.41億
|中位數
|898.25億
|1,208.70億
|1,509.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.50
|2.65
|3.30
|1.23
|4.77
|營業收入
|274.50億
|332.03億
|358.19億
|515.74億
|638.87億
