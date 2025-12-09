鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至12.92元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.66元上修至12.92元，其中最高估值14.86元，最低估值10.54元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.86(14.86)
|30.75
|28.66
|30.83
|最低值
|10.54(10.54)
|10.65
|15.29
|30.83
|平均值
|12.93(12.8)
|21.71
|21.09
|30.83
|中位數
|12.92(12.66)
|22.13
|20.65
|30.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|123.70億
|155.40億
|165.80億
|140.79億
|最低值
|99.08億
|112.50億
|116.74億
|140.79億
|平均值
|105.54億
|130.20億
|136.93億
|140.79億
|中位數
|104.40億
|131.90億
|135.71億
|140.79億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk CorporationSNDK-US的目標價調升至273元，幅度約4.4%
- 從小型股直升標普500！SanDisk成罕見黑馬 股價持續噴發
- 記憶體短缺全面加劇！大摩上修美光、Sandisk目標價 視回跌為買進良機
- 比Strategy更有機會！Sandisk暴漲成「小型股巨獸」優先列入標普500呼聲高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇