鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至12.92元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.66元上修至12.92元，其中最高估值14.86元，最低估值10.54元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.86(14.86)30.7528.6630.83
最低值10.54(10.54)10.6515.2930.83
平均值12.93(12.8)21.7121.0930.83
中位數12.92(12.66)22.1320.6530.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.70億155.40億165.80億140.79億
最低值99.08億112.50億116.74億140.79億
平均值105.54億130.20億136.93億140.79億
中位數104.40億131.90億135.71億140.79億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


