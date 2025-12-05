鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為87.23元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.34元上修至6.46元，其中最高估值6.65元，最低估值6.34元，預估目標價為87.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.65(6.45)
|7.45
|7.39
|最低值
|6.34(6.26)
|6.81
|7.39
|平均值
|6.46(6.35)
|7.19
|7.39
|中位數
|6.46(6.34)
|7.2
|7.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|421.60億
|442.51億
|最低值
|405.30億
|418.06億
|平均值
|412.13億
|428.69億
|中位數
|411.96億
|426.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.15
|7.36
|4.16
|3.47
|8.26
|營業收入
|382.75億
|486.91億
|760.11億
|882.58億
|873.58億
詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為16.53元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為4.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至25.43元，預估目標價為612.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇