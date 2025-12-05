search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為113.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值1.89元，最低估值1.76元，預估目標價為113.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.89(1.86)2.352.663.12
最低值1.76(1.69)1.92.453.12
平均值1.84(1.79)2.22.563.12
中位數1.85(1.81)2.232.573.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.26億8.13億9.21億10.13億
最低值7.11億7.78億8.48億10.13億
平均值7.23億8.00億8.84億10.13億
中位數7.25億8.01億8.82億10.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.621.021.181.341.64
營業收入3.49億4.25億4.86億5.73億6.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Descartes Systems Group Inc94.87+14.4%

