鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為113.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值1.89元，最低估值1.76元，預估目標價為113.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.89(1.86)
|2.35
|2.66
|3.12
|最低值
|1.76(1.69)
|1.9
|2.45
|3.12
|平均值
|1.84(1.79)
|2.2
|2.56
|3.12
|中位數
|1.85(1.81)
|2.23
|2.57
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.26億
|8.13億
|9.21億
|10.13億
|最低值
|7.11億
|7.78億
|8.48億
|10.13億
|平均值
|7.23億
|8.00億
|8.84億
|10.13億
|中位數
|7.25億
|8.01億
|8.82億
|10.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.62
|1.02
|1.18
|1.34
|1.64
|營業收入
|3.49億
|4.25億
|4.86億
|5.73億
|6.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group IncDSGX-US的目標價調降至115元，幅度約3.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為119.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至8.22元，預估目標價為56.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為125.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇