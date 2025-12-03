鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為119.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.86元，最低估值1.69元，預估目標價為119.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.33
|2.66
|3.12
|最低值
|1.69(1.69)
|1.95
|2.5
|3.12
|平均值
|1.79(1.78)
|2.19
|2.55
|3.12
|中位數
|1.81(1.78)
|2.19
|2.5
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.28億
|8.11億
|9.01億
|10.13億
|最低值
|7.11億
|7.78億
|8.48億
|10.13億
|平均值
|7.19億
|7.98億
|8.74億
|10.13億
|中位數
|7.19億
|8.02億
|8.74億
|10.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.62
|1.02
|1.18
|1.34
|1.64
|營業收入
|3.49億
|4.25億
|4.86億
|5.73億
|6.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
