search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為119.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.86元，最低估值1.69元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.86(1.86)2.332.663.12
最低值1.69(1.69)1.952.53.12
平均值1.79(1.78)2.192.553.12
中位數1.81(1.78)2.192.53.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.28億8.11億9.01億10.13億
最低值7.11億7.78億8.48億10.13億
平均值7.19億7.98億8.74億10.13億
中位數7.19億8.02億8.74億10.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.621.021.181.341.64
營業收入3.49億4.25億4.86億5.73億6.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDSGX

相關行情

台股首頁我要存股
Descartes Systems Group Inc82.395+0.53%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty