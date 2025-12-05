鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4元，最低估值3.82元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4(4.03)
|4.74
|5.7
|最低值
|3.82(3.82)
|4.27
|5
|平均值
|3.93(3.89)
|4.52
|5.31
|中位數
|3.95(3.89)
|4.53
|5.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.14億
|14.44億
|15.71億
|最低值
|13.03億
|13.90億
|14.50億
|平均值
|13.11億
|14.14億
|15.32億
|中位數
|13.11億
|14.16億
|15.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|-0.53
|-0.31
|0.64
|1.09
|營業收入
|7.34億
|7.57億
|8.62億
|10.00億
|12.00億
詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
