鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司(HQY-US)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.89元上修至3.95元，其中最高估值4元，最低估值3.82元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4(4.03)4.745.7
最低值3.82(3.82)4.275
平均值3.93(3.89)4.525.31
中位數3.95(3.89)4.535.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值13.14億14.44億15.71億
最低值13.03億13.90億14.50億
平均值13.11億14.14億15.32億
中位數13.11億14.16億15.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.12-0.53-0.310.641.09
營業收入7.34億7.57億8.62億10.00億12.00億

詳細資訊請看美股內頁：
HealthEquity公司(HQY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSHQY

