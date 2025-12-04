盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7207.62點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:57，費城半導體下跌72.89點（或1%），暫報7207.62點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.52%
- 近 1 月：+0.13%
- 近 3 月：+30.18%
- 近 6 月：+46.65%
- 今年以來：+44.99%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.62%；英特爾(INTC-US)下跌3.36%；科林研發(LRCX-US)下跌2.6%；安森美半導體(ON-US)下跌1.98%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.89%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲3.7%；輝達(NVDA-US)上漲1%；英特格(ENTG-US)上漲0.74%；科沃(QRVO-US)上漲0.54%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.43%。
