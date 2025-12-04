search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7207.62點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日10:57，費城半導體下跌72.89點（或1%），暫報7207.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.52%
  • 近 1 月：+0.13%
  • 近 3 月：+30.18%
  • 近 6 月：+46.65%
  • 今年以來：+44.99%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.62%；英特爾(INTC-US)下跌3.36%；科林研發(LRCX-US)下跌2.6%；安森美半導體(ON-US)下跌1.98%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.89%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲3.7%；輝達(NVDA-US)上漲1%；英特格(ENTG-US)上漲0.74%；科沃(QRVO-US)上漲0.54%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.43%。


費城半導體

相關行情

台股首頁
費城半導體7235.88-0.61%
美光科技226.72-3.18%
英特爾42.0354-3.94%
科林研發156.285-2.17%
安森美半導體55.15-3.50%
芯源系統945.55-1.30%
連貫182.1+6.52%
輝達182.2+1.46%
英特格87.09+0.95%
科沃89.58+0.25%
凌雲邏輯122.31+0.13%

