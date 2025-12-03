盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.43%，報488.5美元
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間03日22:30股價下跌28.05美元，報488.50美元，跌幅5.43%，成交量292,769（股），盤中最高價497.99美元、最低價488.50美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.6%
- 近 1 月：-8.66%
- 近 3 月：+21.92%
- 近 6 月：+5.21%
- 今年以來：+45.14%
