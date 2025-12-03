鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.89元，其中最高估值0.95元，最低估值0.82元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.95(0.92)
|1.59
|1.92
|1.46
|最低值
|0.82(0.82)
|0.91
|1.11
|1.34
|平均值
|0.88(0.83)
|1.06
|1.29
|1.4
|中位數
|0.89(0.83)
|1.03
|1.25
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.61億
|12.30億
|15.97億
|15.70億
|最低值
|9.39億
|11.11億
|12.98億
|15.70億
|平均值
|9.45億
|11.36億
|13.59億
|15.70億
|中位數
|9.46億
|11.28億
|13.41億
|15.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|-0.04
|營業收入
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
|7.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
