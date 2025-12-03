search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.89元，其中最高估值0.95元，最低估值0.82元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.95(0.92)1.591.921.46
最低值0.82(0.82)0.911.111.34
平均值0.88(0.83)1.061.291.4
中位數0.89(0.83)1.031.251.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.61億12.30億15.97億15.70億
最低值9.39億11.11億12.98億15.70億
平均值9.45億11.36億13.59億15.70億
中位數9.46億11.28億13.41億15.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-1.06-1.16-2.75-0.04
營業收入1.52億2.53億4.24億5.80億7.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


