search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調升至105元，幅度約14.13%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共36位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至105元，調升幅度14.13%。其中最高估值150元，最低估值58.2元。

綜合評級 - 共有42位分析師給予邁威爾科技評價：積極樂觀31位、保持中立11位、保守悲觀0位。

邁威爾科技今(3日)收盤價為92.89元。近5日股價上漲14.13%，標普指數上漲0.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股MRVL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
邁威爾科技92.89+1.96%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty