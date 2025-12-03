鉅亨速報 - Factset 最新調查：邁威爾科技MRVL-US的目標價調升至105元，幅度約14.13%
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對邁威爾科技(MRVL-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至105元，調升幅度14.13%。其中最高估值150元，最低估值58.2元。
綜合評級 - 共有42位分析師給予邁威爾科技評價：積極樂觀31位、保持中立11位、保守悲觀0位。
邁威爾科技今(3日)收盤價為92.89元。近5日股價上漲14.13%，標普指數上漲0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
