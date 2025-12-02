search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至4.78元，預估目標價為440.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共39位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.72元上修至4.78元，其中最高估值4.87元，最低估值3.65元，預估目標價為440.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.87(4.81)5.887.197.23
最低值3.65(3.61)3.955.016.63
平均值4.35(3.79)5.16.296.93
中位數4.78(3.72)5.436.556.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.48億29.50億35.24億38.88億
最低值23.50億26.97億25.85億35.60億
平均值24.04億28.40億33.20億37.24億
中位數24.36億28.61億33.37億37.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.53-4.75-5.03-2.48-1.73
營業收入5.90億8.74億12.84億16.83億20.06億

詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
