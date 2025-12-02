鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司(MDB-US)EPS預估上修至4.78元，預估目標價為440.00元
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.72元上修至4.78元，其中最高估值4.87元，最低估值3.65元，預估目標價為440.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.87(4.81)
|5.88
|7.19
|7.23
|最低值
|3.65(3.61)
|3.95
|5.01
|6.63
|平均值
|4.35(3.79)
|5.1
|6.29
|6.93
|中位數
|4.78(3.72)
|5.43
|6.55
|6.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.48億
|29.50億
|35.24億
|38.88億
|最低值
|23.50億
|26.97億
|25.85億
|35.60億
|平均值
|24.04億
|28.40億
|33.20億
|37.24億
|中位數
|24.36億
|28.61億
|33.37億
|37.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.53
|-4.75
|-5.03
|-2.48
|-1.73
|營業收入
|5.90億
|8.74億
|12.84億
|16.83億
|20.06億
詳細資訊請看美股內頁：
MongoDB公司(MDB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
