央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-01 05:30

你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」

奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國。（圖：央視）

「喝點好奶粉吧，咱們家這個奶粉是純牛奶粉」。這是在很多電商平台都能看到的所謂某國外奶粉的銷售廣告，在主播的描述中，他們的牛奶、羊奶、駝奶等等製品質地天然、物美價廉，蛋白質含量高，適合嬰幼兒、老年人等免疫力低下的人群，粉質細膩、綿密、鬆軟、發黏，熱水沖泡起奶皮……

‌



《央視》指出，消費者大概不會想到這些所謂的國外進口奶製品，很多是在河南省中牟縣一個出租房中生產，發往全國各地。

這個作坊中生產出的 14 種所謂奶製品，無論是駝奶還是羊奶都是乳味料粉，也就是植脂末、麥芽糊精和固體飲料三種原料混合而成，說白了就是加了奶精和澱粉。奶粉應有的蛋白質、脂肪、鈣等營養成分含量幾乎為零，全部都是假奶粉。

這些假奶粉別說是消費者，就連專業鑑定人員也無法直接判斷真假，這起涉案金額超過人民幣 600 萬元的生產、銷售假冒奶粉案，最初線索來源是彌漫在空氣裡的濃烈香氣。

2024 年 8 月，河南省中牟縣公安局食品藥品環境犯罪案件偵查大隊的警察在日常摸排中發現，城郊一處偏僻的倉庫裡連續好幾天傳出濃烈奶香氣，引起警察懷疑。

這裡生產和發出的是什麼貨物？警察選擇了這個倉庫對面的二樓蹲守，通過百葉窗觀察大門內的情形。

從拍攝的影片看，這裡出入的工人大約有十多人。每天早上開始，工人從生產到包裝，然後打包，一氣呵成，下午下班前會有一輛物流貨車拉走包裹送往快遞中轉站。警方從外包裝發現，他們生產的是某國外品牌奶製品。

警方調取發貨平台物流單據，發現這伙人生產的奶粉在各大電商平台和影音號都有銷售，銷售區域幾乎覆蓋全國各個省份。這是一個涉嫌生產、銷售假奶粉的黑作坊！

2024 年 8 月 20 日，警方選擇當天貨車剛剛裝滿貨物的時候展開行動。

河南省鄭州市中牟縣公安局食藥環偵查大隊民警武利霞說：「我當時都驚呆了，奶粉、原材料、還有打包好的奶粉到處都是，環境髒亂差。」

武利霞說：「三個大澡盆，一個大攪拌機攪拌之後放到大澡盆裡一個一個過秤，稱完之後直接密封。」