鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至335.5元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由346元下修至335.5元，調降幅度3.03%。其中最高估值375元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Saia公司今(27日)收盤價為283.59元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至9.2元，預估目標價為346.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.91元，預估目標價為166.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為280.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司(ZS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為335.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇