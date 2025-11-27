search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至335.5元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由346元下修至335.5元，調降幅度3.03%。其中最高估值375元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Saia公司今(27日)收盤價為283.59元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲2.25%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股SAIA市場預估目標價

Saia公司282.73+1.05%

