鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至9.2元，預估目標價為346.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.2元，其中最高估值9.95元，最低估值8.85元，預估目標價為346.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.95(9.35)
|12.6
|16.25
|16.23
|最低值
|8.85(8.89)
|9.75
|12.25
|16.23
|平均值
|9.22(9.05)
|10.93
|13.97
|16.23
|中位數
|9.2(9.04)
|10.81
|13.75
|16.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.57億
|35.16億
|39.21億
|39.65億
|最低值
|31.95億
|32.80億
|35.27億
|39.65億
|平均值
|32.15億
|33.89億
|36.68億
|39.65億
|中位數
|32.12億
|33.66億
|36.52億
|39.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|13.51
|營業收入
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
|32.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
