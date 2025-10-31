search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估上修至9.2元，預估目標價為346.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.04元上修至9.2元，其中最高估值9.95元，最低估值8.85元，預估目標價為346.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.95(9.35)12.616.2516.23
最低值8.85(8.89)9.7512.2516.23
平均值9.22(9.05)10.9313.9716.23
中位數9.2(9.04)10.8113.7516.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.57億35.16億39.21億39.65億
最低值31.95億32.80億35.27億39.65億
平均值32.15億33.89億36.68億39.65億
中位數32.12億33.66億36.52億39.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.209.4813.4013.2613.51
營業收入18.22億22.89億27.92億28.81億32.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

相關行情

台股首頁我要存股
Saia公司283.47+2.20%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty