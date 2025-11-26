search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為305.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.89元上修至8.03元，其中最高估值8.33元，最低估值7.64元，預估目標價為305.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.33(8.39)10.111.9910.82
最低值7.64(7.55)8.6510.4910.82
平均值8(7.89)9.4711.210.82
中位數8.03(7.89)9.4911.1610.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.95億44.21億49.35億46.00億
最低值38.09億41.59億44.75億46.00億
平均值39.19億42.72億46.48億46.00億
中位數39.25億42.50億45.97億46.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.182.713.786.017.19
營業收入22.46億23.83億29.15億33.24億35.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


