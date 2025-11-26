鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至8.03元，預估目標價為305.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.89元上修至8.03元，其中最高估值8.33元，最低估值7.64元，預估目標價為305.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.33(8.39)
|10.1
|11.99
|10.82
|最低值
|7.64(7.55)
|8.65
|10.49
|10.82
|平均值
|8(7.89)
|9.47
|11.2
|10.82
|中位數
|8.03(7.89)
|9.49
|11.16
|10.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.95億
|44.21億
|49.35億
|46.00億
|最低值
|38.09億
|41.59億
|44.75億
|46.00億
|平均值
|39.19億
|42.72億
|46.48億
|46.00億
|中位數
|39.25億
|42.50億
|45.97億
|46.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|2.71
|3.78
|6.01
|7.19
|營業收入
|22.46億
|23.83億
|29.15億
|33.24億
|35.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
