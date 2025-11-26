華為手機上新！部分搭載新款麒麟晶片 多款技術首發

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-26 05:00

華為周二（25 日）舉行華為全場景新品線上發表會，推出全新 Mate 80 系列機型，包括 Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 以及 Mate 80 RS 非凡大師四款產品，將於 11 月 28 日正式開售。

華為手機上新！部分搭載新款麒麟晶片。（圖：Shutterstock）

此外，華為還發布最新款折疊手機華為 Mate X7，售價人民幣（下同）12,999 元起，將於 12 月 05 日 10:08 開售。

‌



華為常務董事余承東表示，自 2019 年發布首代折疊旗艦機以來，七年發布十餘款折疊手機，市場累計發貨量超過千萬台。

雖然華為在發表會上未明確提及新機搭載的晶片訊息，不過發表會上展示的圖片以及華為官方網站已經顯示了相關內容。

其中，華為 Mate 80 搭載麒麟 9020 晶片；Mate 80 Pro 搭載麒麟 9030 系列晶片；Mate 80 Pro 搭載麒麟 9030 Pro，比 Mate 70 Pro 性能提升 42%。

在售價方面，Mate 80 售價 4,699 元起，Mate 80 Pro 售價 5,999 元起，Mate 80 Pro Max 售價 7,999 元起，Mate 80 RS 非凡大師售價 11,999 起。

Mate 80 系列搭載多款新技術，比如業界首發 700M 無網應急通訊。