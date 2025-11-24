盤中速報 - 費城半導體大漲1.38%，報6494.86點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日10:30，費城半導體上漲88.43點（或1.38%），暫報6494.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.46%
- 近 1 月：-6.44%
- 近 3 月：+11.33%
- 近 6 月：+36.24%
- 今年以來：+27.58%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲6.16%；美光科技(MU-US)上漲3.57%；博通(AVGO-US)上漲2.99%；科林研發(LRCX-US)上漲2.24%；超微半導體(AMD-US)上漲1.79%。
部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌0.5%；連貫(COHR-US)下跌0.41%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.4%；格羅方德(GFS-US)下跌0.35%；科沃(QRVO-US)下跌0.24%。
