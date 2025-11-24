鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-24 14:30

中國「國產 GPU(圖形處理器)第一股」摩爾線程周一 (24 日) 正式啟動申購，A 股代號為「688795」，發行價為每股人民幣 114.28 元，發行數量為 7000 萬股，擬募集資金近 80 億元(人民幣，下同)，引發市場高度關注。

A股今年最貴新股！中國國產GPU龍頭摩爾線程啟動申購 將成今年規模第二大IPO（圖：Shutterstock）

綜合《新華財經》與《科創板日報》等陸媒報導，摩爾線程此次發行創下今年新股多項紀錄。 114.28 元是今年新股發行價格新高，是今年迄今唯一發行價格超過百元的新股，此前最貴新股是天有為的發行價格為 93.5 元。

從擬募資總額來看，近 80 億元的募資額位列今年以來科創板新股第一，而在年內全部新股中，摩爾線程發行規模位居第二，僅次於華電新能。

摩爾線程此次 IPO 募集資金將用於多個重要項目，包括新一代自主可控 AI 訓推一體晶片研發項目、圖形晶片研發項目、AI SoC 晶片研發項目以及補充流動資金。

不過，摩爾線程本次發行費用也是今年內新股最高，保薦承銷費約 3.92 億元，審計及驗資費、律師費、資訊揭露費、發行手續費及其他費用分別為 1,600 萬元、806 萬元、504.72 萬元、56.61 萬元。

摩爾線程的上市進程堪稱神速，從今年 6 月 30 日科創板 IPO 申請獲得受理，到 7 月 17 日進入問詢階段，9 月 26 日順利過會，再到 11 月 24 日啟動申購，耗時不到 5 個月。

摩爾線程能以高價發行，得益於中國 GPU 產業的高速發展。公開數據顯示，今年中國 GPU 市場規模預估達 1200 億元，較 2024 年成長 11.8%，三年複合成長率近 50%，其中高階市場存在約 300 億元替代缺口。

在 AI 算力需求爆發與政策推動下，資本市場迎來對中國國產「全功能 GPU」企業的首次系統性價值評估。

摩爾線程被市場賦予「中國版輝達」的期望。在全球科技競爭格局重塑的背景下，算力成為數位經濟時代的「石油」，美國將摩爾線程列入「實體清單」，從側面反映出其技術實力和產業地位。

摩爾線程選擇「全功能 GPU」路徑，核心產品整合四大引擎，滿足多元化運算需求，其自主研發的 MUSA 統一系統架構，與 CUDA 生態相容，降低了遷移成本，提升了商業化速度。

自 2020 年成立以來，摩爾線程已推出四代 GPU 架構晶片，技術迭代速度快，效能指標直指國際主流產品。業績方面，摩爾線程營收規模快速攀升，但因研發投入大持續虧損，2022 至今年上半年歸屬淨利均為負數。