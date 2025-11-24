search icon



A股今年最貴新股！中國國產GPU龍頭摩爾線程啟動申購 將成今年規模第二大IPO

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導

中國「國產 GPU(圖形處理器)第一股」摩爾線程周一 (24 日) 正式啟動申購，A 股代號為「688795」，發行價為每股人民幣 114.28 元，發行數量為 7000 萬股，擬募集資金近 80 億元(人民幣，下同)，引發市場高度關注。

cover image of news article
A股今年最貴新股！中國國產GPU龍頭摩爾線程啟動申購 將成今年規模第二大IPO（圖：Shutterstock）

綜合《新華財經》與《科創板日報》等陸媒報導，摩爾線程此次發行創下今年新股多項紀錄。 114.28 元是今年新股發行價格新高，是今年迄今唯一發行價格超過百元的新股，此前最貴新股是天有為的發行價格為 93.5 元。


從擬募資總額來看，近 80 億元的募資額位列今年以來科創板新股第一，而在年內全部新股中，摩爾線程發行規模位居第二，僅次於華電新能。

摩爾線程此次 IPO 募集資金將用於多個重要項目，包括新一代自主可控 AI 訓推一體晶片研發項目、圖形晶片研發項目、AI SoC 晶片研發項目以及補充流動資金。

不過，摩爾線程本次發行費用也是今年內新股最高，保薦承銷費約 3.92 億元，審計及驗資費、律師費、資訊揭露費、發行手續費及其他費用分別為 1,600 萬元、806 萬元、504.72 萬元、56.61 萬元。

摩爾線程的上市進程堪稱神速，從今年 6 月 30 日科創板 IPO 申請獲得受理，到 7 月 17 日進入問詢階段，9 月 26 日順利過會，再到 11 月 24 日啟動申購，耗時不到 5 個月。

摩爾線程能以高價發行，得益於中國 GPU 產業的高速發展。公開數據顯示，今年中國 GPU 市場規模預估達 1200 億元，較 2024 年成長 11.8%，三年複合成長率近 50%，其中高階市場存在約 300 億元替代缺口。

在 AI 算力需求爆發與政策推動下，資本市場迎來對中國國產「全功能 GPU」企業的首次系統性價值評估。

摩爾線程被市場賦予「中國版輝達」的期望。在全球科技競爭格局重塑的背景下，算力成為數位經濟時代的「石油」，美國將摩爾線程列入「實體清單」，從側面反映出其技術實力和產業地位。

摩爾線程選擇「全功能 GPU」路徑，核心產品整合四大引擎，滿足多元化運算需求，其自主研發的 MUSA 統一系統架構，與 CUDA 生態相容，降低了遷移成本，提升了商業化速度。

自 2020 年成立以來，摩爾線程已推出四代 GPU 架構晶片，技術迭代速度快，效能指標直指國際主流產品。業績方面，摩爾線程營收規模快速攀升，但因研發投入大持續虧損，2022 至今年上半年歸屬淨利均為負數。

不過，申萬宏源、華金證券等券商看好摩爾線程發展前景，認為公司 AI 智算產品收入成長快，2027 年可望實現轉虧，但市場人士也提醒，摩爾線程有估值偏高、尚未獲利等挑戰，投資人需承擔相應風險。


