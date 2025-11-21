search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.43元，其中最高估值2.46元，最低估值2.32元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.46(2.45)3.043.92
最低值2.32(2.32)2.362.85
平均值2.41(2.35)2.733.21
中位數2.43(2.34)2.733.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.21億20.15億22.66億
最低值16.84億18.91億21.54億
平均值17.12億19.45億22.17億
中位數17.18億19.42億22.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.48-2.20-2.470.59-1.04
營業收入6.08億8.62億10.69億12.67億14.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSESTC

