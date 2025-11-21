鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為110.00元
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.43元，其中最高估值2.46元，最低估值2.32元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.45)
|3.04
|3.92
|最低值
|2.32(2.32)
|2.36
|2.85
|平均值
|2.41(2.35)
|2.73
|3.21
|中位數
|2.43(2.34)
|2.73
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.21億
|20.15億
|22.66億
|最低值
|16.84億
|18.91億
|21.54億
|平均值
|17.12億
|19.45億
|22.17億
|中位數
|17.18億
|19.42億
|22.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.48
|-2.20
|-2.47
|0.59
|-1.04
|營業收入
|6.08億
|8.62億
|10.69億
|12.67億
|14.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
