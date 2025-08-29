search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.VESTC-US的目標價調升至121.5元，幅度約10.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至121.5元，調升幅度10.45%。其中最高估值165元，最低估值87元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Elastic N.V評價：積極樂觀24位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Elastic N.V今(29日)收盤價為87.79元。近5日股價上漲10.45%，標普指數上漲2.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


