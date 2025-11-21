鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為183.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.46元，其中最高估值6.5元，最低估值6.11元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.5(6.43)
|7.26
|8.44
|8.57
|最低值
|6.11(6.09)
|6.72
|6.97
|8.57
|平均值
|6.39(6.25)
|7.06
|7.64
|8.57
|中位數
|6.46(6.25)
|7.08
|7.62
|8.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|225.25億
|239.49億
|253.37億
|264.68億
|最低值
|221.20億
|232.32億
|244.21億
|264.68億
|平均值
|223.77億
|235.59億
|248.61億
|264.68億
|中位數
|224.67億
|235.11億
|248.76億
|264.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.24
|4.87
|4.38
|5.56
|6.32
|營業收入
|125.32億
|189.16億
|186.96億
|203.77億
|211.29億
詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
