鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.46元，其中最高估值6.5元，最低估值6.11元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.5(6.43)7.268.448.57
最低值6.11(6.09)6.726.978.57
平均值6.39(6.25)7.067.648.57
中位數6.46(6.25)7.087.628.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值225.25億239.49億253.37億264.68億
最低值221.20億232.32億244.21億264.68億
平均值223.77億235.59億248.61億264.68億
中位數224.67億235.11億248.76億264.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.244.874.385.566.32
營業收入125.32億189.16億186.96億203.77億211.29億

詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSROST

