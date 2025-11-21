search icon



盤中速報 - 哈希圖大跌10.79%，報0.1313美元

鉅亨網新聞中心

哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內跌幅超過10.79%，最新價格0.1313美元，總成交量達0.42億美元，總市值102.16億美元，目前市值排名第 18 名。

近 1 日最高價：0.1476美元，近 1 日最低價：0.1261美元，流通供給量：42,392,927,395。

Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.49%
  • 近 1 月：-19.66%
  • 近 3 月：-41.87%
  • 近 6 月：-30.85%
  • 今年以來：-53.55%

哈希圖0.13052-11.2%

