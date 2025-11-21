盤中速報 - 數位代幣大跌12.59%，報4.39美元
鉅亨網新聞中心
數位代幣(ICP)在過去 24 小時內跌幅超過12.59%，最新價格4.39美元，總成交量達0.57億美元，總市值23.74億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：5.14美元，近 1 日最低價：4.16美元，流通供給量：537,494,820。
ICP 全名為 Internet Computer，ICP 的基礎網路使用智慧合約（smart contract），與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。ICP 希望從軟體開發人員到內容創作者，不必經過臉書、亞馬遜，也不需要透過伺服器或商業雲端的服務，就可以在網路上發布其作品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.72%
- 近 1 月：+52.81%
- 近 3 月：-8.68%
- 近 6 月：-13.00%
- 今年以來：-55.69%
