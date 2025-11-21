盤中速報 - Worldcoin大跌10.07%，報0.62美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.07%，最新價格0.62美元，總成交量達0.42億美元，總市值12.55億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.71美元，近 1 日最低價：0.57美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.52%
- 近 1 月：-26.58%
- 近 3 月：-30.19%
- 近 6 月：-45.35%
- 今年以來：-70.72%
