盤中速報 - LINK大跌8.75%，報12.62美元
LINK(LINK)在過去 24 小時內跌幅超過8.75%，最新價格12.62美元，總成交量達1.04億美元，總市值85.92億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：14美元，近 1 日最低價：12.61美元，流通供給量：678,099,970。
Chainlink平台旨在將智慧合約與現實世界數據連接起來，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。由於區塊鏈僅能存取其網路中的資料，Chainlink的預測系統(Oracle)透過以太坊網路將外部資料提供給智慧合約，當條件滿足時則觸發合約執行。參與者可以透過提供存取外部網絡資料來得到獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.15%
- 近 1 月：-26.41%
- 近 3 月：-47.78%
- 近 6 月：-19.50%
- 今年以來：-40.36%
