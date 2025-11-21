search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.71%，總成交額7.94億

鉅亨網新聞中心

台股今日電器電纜類股表現疲軟，21日10:19相關指數下跌2.71%，總成交額7.94億元，大盤占比0.35%。

該產業上漲家數2、下跌家數11、平盤家數2。領跌個股華新(1605-TW)21日10:19股價下跌1.25元，報28.4元，跌幅4.22%。

電器電纜近5日下跌9.55%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -9.55% -1.71%
近一月 -2.79% -0.95%
近三月 +13.14% +16.09%
近六月 +12.5% +27.41%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26555.12-3.18%
華新28.55-3.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty