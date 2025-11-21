盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.71%，總成交額7.94億
鉅亨網新聞中心
台股今日電器電纜類股表現疲軟，21日10:19相關指數下跌2.71%，總成交額7.94億元，大盤占比0.35%。
該產業上漲家數2、下跌家數11、平盤家數2。領跌個股華新(1605-TW)21日10:19股價下跌1.25元，報28.4元，跌幅4.22%。
電器電纜近5日下跌9.55%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-9.55%
|-1.71%
|近一月
|-2.79%
|-0.95%
|近三月
|+13.14%
|+16.09%
|近六月
|+12.5%
|+27.41%
