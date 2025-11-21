search icon



盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.98%，總成交額39.00億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.98%，總成交額39.00億元，大盤占比8.87%。

該產業上漲家數0、下跌家數58、平盤家數0。領跌個股虹光(2380-TW)21日09:00股價下跌0.36元，報4.55元，跌幅7.33%。

電腦週邊近5日下跌5.05%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -5.05% -1.71%
近一月 -2.95% -0.95%
近三月 +10.71% +16.09%
近六月 +17.94% +27.41%

