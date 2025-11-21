盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.98%，總成交額39.00億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.98%，總成交額39.00億元，大盤占比8.87%。
該產業上漲家數0、下跌家數58、平盤家數0。領跌個股虹光(2380-TW)21日09:00股價下跌0.36元，報4.55元，跌幅7.33%。
電腦週邊近5日下跌5.05%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.05%
|-1.71%
|近一月
|-2.95%
|-0.95%
|近三月
|+10.71%
|+16.09%
|近六月
|+17.94%
|+27.41%
