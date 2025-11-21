盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅3.46%，總成交額5.10億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.46%，總成交額5.10億元，大盤占比1.2%。
該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)21日09:05股價下跌2.8元，報53.8元，跌幅4.95%。
塑膠工業近5日下跌0.71%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.71%
|-1.71%
|近一月
|+17.29%
|-0.95%
|近三月
|+20.3%
|+16.09%
|近六月
|+34.83%
|+27.41%
