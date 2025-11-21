search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅3.46%，總成交額5.10億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌3.46%，總成交額5.10億元，大盤占比1.2%。

該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)21日09:05股價下跌2.8元，報53.8元，跌幅4.95%。

塑膠工業近5日下跌0.71%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -0.71% -1.71%
近一月 +17.29% -0.95%
近三月 +20.3% +16.09%
近六月 +34.83% +27.41%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26731.49-2.53%
南亞53.9-4.77%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
南亞

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
南亞

75%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty