盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.74%，總成交額4.19億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.74%，總成交額4.19億元，大盤占比4.63%。

該產業上漲家數9、下跌家數34、平盤家數4。領跌個股友威科(3580-TW)21日09:00股價下跌2.3元，報54.1元，跌幅4.08%。

其他電子類指數近5日下跌3.55%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.55% -2.82%
近一月 -7.9% -3.91%
近三月 +3.91% +4.82%
近六月 +31.66% +11.07%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

