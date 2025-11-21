盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.74%，總成交額4.19億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌2.74%，總成交額4.19億元，大盤占比4.63%。
該產業上漲家數9、下跌家數34、平盤家數4。領跌個股友威科(3580-TW)21日09:00股價下跌2.3元，報54.1元，跌幅4.08%。
其他電子類指數近5日下跌3.55%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.55%
|-2.82%
|近一月
|-7.9%
|-3.91%
|近三月
|+3.91%
|+4.82%
|近六月
|+31.66%
|+11.07%
