鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
萬海 (2615-TW)、南亞 (1303-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
南亞 (1303-TW)、萬海 (2615-TW)、日月光投控 (3711-TW)、光寶科 (2301-TW)、中信金 (2891-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
萬海 (2615-TW)、中信金 (2891-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW)、南亞 (1303-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、光寶科 (2301-TW)、萬海 (2615-TW)、日月光投控 (3711-TW)、大聯大 (3702-TW)


5. 外資當日 (20) 買超的股票
元大金 (2885-TW)、萬海 (2615-TW)、中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW)、欣興 (3037-TW)
 


台股台股盤後表格

萬海81.9+0.12%
南亞54.4-3.89%
光寶科154.5-3.44%
日月光投控211-5.17%
中信金43-0.69%
大聯大64.3-1.08%
元大金35.65-1.11%
欣興164.5-4.08%

