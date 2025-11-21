外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
萬海 (2615-TW)、南亞 (1303-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
南亞 (1303-TW)、萬海 (2615-TW)、日月光投控 (3711-TW)、光寶科 (2301-TW)、中信金 (2891-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
萬海 (2615-TW)、中信金 (2891-TW)、光寶科 (2301-TW)、日月光投控 (3711-TW)、南亞 (1303-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、光寶科 (2301-TW)、萬海 (2615-TW)、日月光投控 (3711-TW)、大聯大 (3702-TW)
5. 外資當日 (20) 買超的股票
元大金 (2885-TW)、萬海 (2615-TW)、中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW)、欣興 (3037-TW)
