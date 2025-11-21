投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、永豐金 (2890-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、永豐金 (2890-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
5. 投信當日 (20) 買超的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
