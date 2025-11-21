search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、永豐金 (2890-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、永豐金 (2890-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)


5. 投信當日 (20) 買超的股票
富邦金 (2881-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、永豐金 (2890-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)
 


相關行情

台股首頁我要存股
富邦金88.6-0.78%
京元電子200-5.44%
彰銀20.1+0.25%
臻鼎-KY138-2.13%
永豐金26.8-0.92%

鉅亨贏指標

了解更多

#島狀下跌

中強短弱
京元電

56.52%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
彰銀

55.56%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
彰銀

55.56%

勝率

#散戶進大戶拋

中強短弱
彰銀

55.56%

勝率

